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Amazon: Film & Band-T-Shirts im Angebot (Prime Day)

Bei Amazon sind derzeit zahlreiche T-Shirts mit Motiven zu bekannten Kinofilmen wie "Star Wars" und Pop/Rock-Bands wie Pink Floyd oder AC/DC im Angebot. Die T-Shirts und einzelne Sweatshirts werden als "Frühe Prime Day Angebote" bis zu 30% reduziert verkauft. Auf der Aktions-Seite lassen sich die einzelnen T-Shirts als "Fun-Bekleidung" oder "Musik-Fanbekleidung" genauer auswählen:

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