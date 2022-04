News

DJ Sets in Dolby Atmos jetzt bei Apple Music

Apple bietet jetzt bei Apple Music ausgewählt DJ-Sets mit Dolby Atmos-Sound bzw. "Spatial Audio" an. Den Anfang machen der One Mix von Jeff Mills und mehrere Live-Events aus dem Boiler Room, die neu in 3D Audio abgemischt wurden. In den nächsten Monaten sollen noch weitere DJ-Mixe in Dolby Atmos bei Apple Music veröffentlicht werden. Um welche DJs es sich dabei handeln wird, ist noch offen.

