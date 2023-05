News

"DJ BoBo: EVOLUT30N - Live in Berlin" im August auf Blu-ray Disc & DVD

DJ BoBo veröffentlicht im August "EVOLUT30N - Live in Berlin" auf Blu-ray Disc & DVD. Bereits seit Anfang Mai ist DJ BoBo mit den Songs seines "EVOLUT30N"-Albums auf Jubiläums-Tournee und für den 17.06. ist das Konzert in Berlin geplant. Der Live-Mitschnitt aus der Mercedes-Benz Arena soll am 18.08.2023 auf Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht werden. Details zur Ausstattung der "EVOLUT30N - Live in Berlin" Blu-ray Disc liegen noch nicht vor.

