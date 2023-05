News

Warner: Erster "Gremlins: Secrets of the Mogwai"-Trailer online

Warner hat nach einem Teaser im April jetzt auch den ersten offiziellen Trailer für "Gremlins: Secrets of the Mogwai" veröffentlicht:

Die neue "Gremlins"-Animations-Serie soll in den USA am 23.05.2023 beim Streaming-Dienst HBO Max starten. Es handelt sich dabei um ein Prequel zum Joe Dante-Film-Klassiker aus dem Jahr 1984. Die erste Staffel von "Gremlins: Secrets of the Mogwai" soll aus zehn Episoden mit jeweils rund 22 Minuten Laufzeit bestehen. Bei welchem Sender oder Streaming-Anbieter die Gremlins hierzulande ihr Unwesen treiben werden, ist noch nicht bekannt. In Frage kommen u.a. Sky und WOW aber auch RTL hatte in den letzten Monaten bereits einige HBO Max-Produktionen wie "Peacemaker" an Land gezogen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.