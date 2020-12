News

Samsung Smart TVs bekommen TikTok-App

Bildquelle: Samsung

Die neue TikTok App wird zukünftig auf allen Samsung Smart TVs ab 2018 (ausgenommen "The Sero") laufen. Dazu gehören neben den 4K und 8K Fernsehern auch der Samsung Smart Monitor, The Premiere, The Frame und The Serif.

Zunächst startet TikTok auf Samsung-Fernsehern in Großbritannien. Die Verfügbarkeit in anderen europäischen Ländern soll in den nächsten Monaten bekannt gegeben werden.

Die App zeigt Anwendern die "For You" und "Following" Newsfeeds sowie einen Großteil des aktuell populärsten Contents auf TikTok, unterteilt in 12 Kategorien von Gaming über Comedy bis hin zu Food und Tiere.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.