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Disney+ Streaming 3 Monate ab 2,99 EUR (Update)

Disney+ wird derzeit im Rahmen einer Promo-Aktion zum vergünstigten Preis angeboten. Vom 11. bis einschließlich 27. September können Kunden ohne aktives Disney+ Abo in Deutschland für je drei Monate Disney+ zum reduzierten Preis abonnieren. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Nach den drei Monaten verlängern sich die Disney+ Abos automatisch zum jeweils aktuellen monatlichen Verkaufspreis, bis sie gekündigt werden.

Update: Nach dem Ende der Promo-Aktion wird Disney voraussichtlich auch in Deutschland die Preise erhöhen. So wird das Standard-Abo mit Werbung inzwischen bereits mit einem regulären Preis von 6,99 EUR statt 5,99 EUR ausgewiesen. Das Standard-Abo wird voraussichtlich 10,99 EUR (+ 1 EUR) und das Premium-Abo 15,99 EUR (+ 2 EUR) im Monat kosten. Bei diesen Abo-Varianten gibt es zumindest die Möglichkeit, durch den Wechsel auf ein Jahres-Abo eine Preiserhöhung noch bis zum nächsten Abrechnungszeitpunkt hinauszuzögern.

www.disneyplus.com

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