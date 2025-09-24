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Arcam stellt neue Radia-Verstärker A5+, A15+ und A25+ vor

Bildquelle: Arcam

Mit drei überarbeiteten Verstärkermodellen erweitert Arcam die Radia-Serie und stellt dem ST25 Streamer sowie den beiden Streaming-Verstärkern aus 2025 drei optimierte Modelle zur Seite. Arcam Radia A5+, A15+ und A25+ basieren natürlich auf den Vorgängern, sind aber jeweils mit verbesserten Schaltungen, verfeinerten Komponenten und intelligentem Strommanagement versehen, so Arcam. Jeder Verstärker ist mit der neuesten Bluetooth 5.4-Plattform mit Snapdragon Sound und Auracast ausgestattet, A15+ und A25+ bieten jetzt außerdem HDMI eARC.

Der A5+ bleibt der Einsteiger und realisiert 2 x 50 Watt Class-AB-Leistung, bietet zahlreiche Anschlüsse inklusive Phono MM und reduziertes Grundrauschen. Letzteres spielt bei allen drei optimierten Modellen eine zentrale Rolle. Der neue Radia A15+ liefert mit 2 x 80 Watt mehr Leistung und setzt ebenfalls auf Class-AB-Verstärkung. Das Flaggschiff hingegen kommt mit der bewährten und akustisch exzellenten Class-G-Verstärkerschaltung von Arcam daher, bietet einen zusätzlichen DAC für den SPDIF-Eingänge, USB-C, HDMI eARC sowie ein OLED-Display hinter präzisionsgeschliffener Glasfront. So passt er akustisch wie optisch perfekt zum Streamer ST25.

Die drei neuen ARCAM-Modelle werden ab September 2025 im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 899 EUR für den ARCAM Radia A5+, 1.399 EUR für den ARCAM Radia A15+ sowie 1.999 EUR für den ARCAM Radia A25+.

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