News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Disney+ mit über 100 Millionen Abonnenten

Disney+ hat 16 Monate nach dem Start weltweit über 100 Millionen Abonnenten. Das teilte der Disney-Konzern heute mit.

Disney+ startete am 12.11.2019 zunächst in den USA und ist in Deutschland seit dem 24.03.2020 verfügbar.

Im Februar 2021 wurde das Angebot um die STAR-Rubrik mit Filmen und Serien für Erwachsene erweitert. Gleichzeitig wurden aber auch die Preise erhöht: Seit dem 23. Februar kostet Disney+ 8,99 EUR im Monat bzw. 89,90 EUR pro Jahr.

Für Disney ist Disney+ während der Corona-Pandemie zum wichtigsten Geschäftsfeld geworden und Disney-Chef Bob Chapek plant über 100 neue Titel pro Jahr - darunter auch neue Star Wars- und Marvel-Serien.

