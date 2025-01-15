News

Denon präsentiert HEOS-Lautsprecher Denon Home 150 NV ohne Mikrofone

Bildquelle: Denon

Denon erweitert die Denon Home Produktfamilie um den Denon Home 150 NV. Der kompakte kabellose Lautsprecher ist mit HEOS Built-in ausgestattet und ermöglicht somit Zugriff auf Streamingdienste (z.B. Spotify, Amazon Music HD, Pandora, TIDAL) sowie lokal gespeicherte Titel auf dem Smartphone oder auf Geräten im Heimnetzwerk.

Nicht integriert sind hier Mikrofone sowie der Support für Sprachassistenten. Der Denon Home 150 NV eignet sich also für Anwender, die diese Funktionen nicht benötigen oder die besonderen Wert darauf legen, dass man derartige Features nicht nur einfach deaktivieren kann, sondern dass sie gar nicht vorhanden sind.

Davon abgesehen bietet der kleine Wireless-Speaker alle Vorzüge des HEOS Multi-Room-Systems und auch eine Stereo-Paarung ist möglich.

Der Denon Home 150 NV ist zum Preis von 199 Euro in Schwarz und Weiß im Fachhandel sowie unter www.denon.com erhältlich.

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.