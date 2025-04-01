News
"Dirty Harry" und weitere Clint Eastwood-Klassiker erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
01.04.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Dirty Harry" auf Ultra Blu-ray. Der Action-Klassiker von Don Siegel aus dem Jahr 1971 mit Clint Eastwood erscheint laut ersten Handelsinformationen zunächst am 17.04.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Am 30.06.2025 soll dann noch eine umfangreicher ausgestattete "Collector's Edition" erscheinen.
Neben "Dirty Harry" sind außerdem für den 17.04.2025 Ultra HD Blu-ray-Steelbooks der Clint Eastwood-Filme "Der Texaner" (The Outlaw Josey Wales) und "Pale Rider - Der namenlose Reiter" geplant.
