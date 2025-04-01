News

"Darling" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Darling" auf Ultra HD Blu-ray. Das Drama von John Schlesinger aus dem Jahr 1965 mit Julie Christie über ein Fotomodell in den "Swinging Sixties" erscheint am 05.06.2025 mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of-Featurette, ein Interview mit Frederic Raphael sowie das Special "Sofia Coppola über Darling" geplant.

