News

Oscar-Kandidat "Der Brotverdiener" erscheint auf Blu-ray Disc

Pandastorm veröffentlicht "Der Brotverdiener" (The Breadwinner) auf Blu-ray Disc. Der von Angelina Jolie produzierte Animationsfilm über ein afghanisches Mädchen, das den Zwängen des Taliban-Regimes durch ihre Verkleidung als Junge enflieht, war für einen Oscar nominiert und erscheint am 23.05.2025 mit deutschem und englischem Dolby Digital 5.1-Ton als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook. Als Bonus-Material sind u.a. Audiokommentare, Behind the Scenes-Aufnahmen und ein Vorwort von Regisseurin Nora Twomey und Angelina Jolie geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.