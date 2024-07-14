News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
14.07.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Back to Black - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Back to Black [4K Ultra HD Blu-ray]
- Back to Black [Blu-ray]
- Immaculate - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Immaculate [Blu-ray]
- Oldboy - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- 2001: Odyssee im Weltraum Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Scarface - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] (bei jpc.de)
- Das Wiegenlied vom Totschlag - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das Wiegenlied vom Totschlag 4K Remastered [Blu-ray]
- Arizona Dream [4K Ultra HD Blu-ray]
- Arizona Dream [Blu-ray]
- Der Dialog - 50th Anniversary Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- C2-Killerinsect [4K Ultra HD Blu-ray]
- Marvel Origins Vintage Collection - Mediabook B [Blu-ray]
- Marvel Origins Vintage Collection - Mediabook C [Blu-ray]
- Dr. Strange [Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Furiosa: A Mad Max Saga [4K Ultra HD Blu-ray]
- Furiosa: A Mad Max Saga - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Furiosa: A Mad Max Saga [Blu-ray]
- The Fall Guy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Fall Guy [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Fall Guy - Steelbook [Blu-ray]
- The Fall Guy [Blu-ray]
- Bad Boys: Ride or Die - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Bad Boys: Ride or Die [Blu-ray]
- Planet der Affen: New Kingdom - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Planet der Affen: New Kingdom [Blu-ray]
- Civil War - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Civil War [Blu-ray]
- IF: Imaginäre Freunde [4K Ultra HD Blu-ray]
- IF: Imaginäre Freunde [Blu-ray]
- Star Trek: Discovery - Staffel 5 - Steelbook [Blu-ray]
- Star Trek: Discovery - Staffel 5 [Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins [Blu-ray]
- The Bikeriders [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Bikeriders [Blu-ray]
- Sieben - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
