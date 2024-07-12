News

Disney: Erster "Captain America: Brave New World"-Trailer online

Disney hat den ersten Teaser-Trailer für "Captain America: Brave New World" veröffentlicht:

Der neue Captain America-Film mit Anthony Mackie soll am 12.02.2025 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach einem Treffen mit dem neu gewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross (Harrison Ford) findet sich Sam Wilson plötzlich inmitten eines internationalen Konflikts wieder. Er muss die Hintergründe eines skrupellosen, globalen Komplotts aufdecken, bevor der wahre Strippenzieher die gesamte Welt ins Chaos stürzen kann. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.