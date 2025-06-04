News

"Die Tribute von Panem - 5 Filme Limited Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

04.06.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Die Tribute von Panem - 5 Filme Limited Collection" am 11.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Boxset enthält alle fünf Filme der "Hunger Games"-Reihe. Die Ausstattung der einzelnen Discs dürfte mit den vorherigen Veröffentlichungen identisch sein.

