News
"Die Tribute von Panem - 5 Filme Limited Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
04.06.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Die Tribute von Panem - 5 Filme Limited Collection" am 11.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Boxset enthält alle fünf Filme der "Hunger Games"-Reihe. Die Ausstattung der einzelnen Discs dürfte mit den vorherigen Veröffentlichungen identisch sein.
