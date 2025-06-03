"Der Graf von Monte Christo" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Capelight veröffentlicht "Der Graf von Monte Christo" (Le Comte de Monte-Cristo) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die französische Neuverfilmung des Alexandre Dumas-Klassikers läuft ab dem 23.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 02.05.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA-Mehrkanal-Ton fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray im Mediabook unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes geplant.
Am 03.07.2025 erscheint die Ultra HD Blu-ray noch einmal als einfache Version mit Standard-Verpackung.
- Der Graf von Monte Christo [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Graf von Monte Christo [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Graf von Monte Christo - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Graf von Monte Christo [Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Graf von Monte Christo - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Graf von Monte Christo [Blu-ray] bei jpc.de
Der Graf von Monte Christo (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)
Bildformat: 2,35:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Französisch DTS-HD MA 7.1
Untertitel: Deutsch
Bonus:
Featurettes
Making-of (deutsch untertitelt)
60-seitiges Booklet mit Text sowie Illustrationen und Storyboards zum Film
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.