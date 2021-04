News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Die Sky Ticket-Highlights im Mai

Sky hat die Highlights für den Streaming-Service "Sky Ticket" im Mai vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen

- Die Liga vor der Liga - Fußball nach dem Krieg (2.5.) - Spiegel Geschichte

- Intergalactic S1 (6.5.)

- Rocco Schiavone S4 (7.5.) - Fox

- Blutiger Schnee - Das Rätsel vom Djatlow-Pass S1 (7.5.) - Spiegel Geschichte

- Code 404 S1 (11.5.)

- Killer Siblings - Mörderische Geschwister S1 (11.5.)

- The Mopes S1 (11.5.) - TNT Comedy

- Wynonna Earp S4b (13.5.) - Syfy

- Il Cacciatore - The Hunter S1+2 (15.5.) - Spiegel Geschichte

- City on a Hill S2 (18.5.)

- Wirecard - Die Milliarden-Lüge (20.5.)

- Die Goldbergs S8 (20.5.)

- The Unicorn S2 (20.5.)

- Mare of Easttown S1 (21.5.)

- The Rookie S3 (21.5.) - Fox

- Der Dingo-Mord - Tod im Outback S1 (21.5.) - Spiegel Geschichte

- Die Kultschrauber S2 (24.5.) - Spiegel TV Wissen

- Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) - Cartoon Network

- S.W.A.T. S4b (26.5.)

- Final Appeal - Fehlurteile auf dem Prüfstand S1 (26.5.)

- Zoey's Extraordinary Playlist S2 (30.5.)

- Deadly Cults S1 (31.5.)

Filme

- The Fanatic (1.5.)

- Downhill (3.5.)

- Disturbing the Peace (7.5.)

- Der Fall Richard Jewell (8.5.)

- Harriet - Der Weg in die Freiheit (10.5.)

- Trauma Center (14.5.)

- Out of Play - Der Weg zurück (15.5.)

- Die schönste Zeit unseres Lebens (17.5.)

- Abducted (19.5.)

- The New Mutants (21.5.)

- Six Minutes to Midnight (22.5.)

- Shadow (24.5.)

- Bill & Ted retten das Universum (28.5.)

- Im Bett mit Holly (29.5.)

- Lucy in the Sky (31.5.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts

- Superstore S2 (3.5.)

- Beim ersten Mal (4.5.)

- Schitt's Creek S2 (5.5.)

- Railroad Tigers (5.5.)

- Running Scared (16.5.)

- The Mindy Project S2 (19.5.)

- Ein Colt für alle Fälle S1-2 (21.5.)

- Der schwarze Falke (24.5.)

www.sky.de