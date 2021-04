News

Samsung TV Plus jetzt auch für Smartphones & Tablets

Samsung bietet Samsung TV Plus jetzt im Galaxy Store und bei Google Play auch für Galaxy-Smartphones und Tablets an. Die Streaming-App bietet Nutzern eines Galaxy-Geräts sofortigen Zugriff auf 90 kostenlose Kanäle.

Samsung TV Plus ist bereits auf allen Samsung Smart TV-Modellen ab Baujahr 2016 in 17 Ländern verfügbar und soll ab dem 28. April auch über die neue Samsung Free App für Galaxy Smartphones zugänglich sein. Auf Smartphones mit einem Upgrade auf R OS und allen Galaxy-Smartphones, die nach 2020 in den Verkauf gingen, ist Samsung Free bereits vorinstalliert. Nutzer anderer älterer Modelle können Samsung Free direkt aus dem Samsung Galaxy Store herunterladen.

