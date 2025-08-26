News

"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" im Oktober auf Blu-ray Disc

26.08.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" (Smurfs) im Oktober auf Blu-ray Disc. Der neue Schlümpfe-Animationsfilm erscheint am 23.10.2025 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK