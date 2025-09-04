News

Die neue Canton Atelier Serie mit InWall- und OnWall-Lautsprechern

Canton Atelier 5 in Weiß ohne Abdeckung (Bildquelle: Canton)

Canton stellt mit der neuen Atelier-Serie zwei Wandlautsprecherlösungen vor. Die Modelle der Atelier OnWall und Atelier InWall sollen durch ihre besonders flache Bauweise von unter 10cm Tiefe sowie durch ihre Vielseitigkeit in der Anwendung überzeugen. Unabhängig davon, ob man sie dezent in die Wand integriert oder sichtbar als Designobjekt an der Wand montiert.

Die neuen Modelle setzen auf bewährte Treibertechnologie. Hier kommen Aluminium- und Aluminium-Mangan-Treiber zum Einsatz, die im Fertigungsprozess mit einer schwarzen Beschichtung veredelt werden, woraus die neuen ATB-Mittel- und Tieftöner sowie AB-Hochtöner hervorgegangen sind. Die Kombination soll maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht garantieren - für eine außergewöhnlich präzise Musikwiedergabe. Beide Modelle kommen auch mit überarbeitetem Hochtongitter mit integrierter Linse aus einem Guss daher und realisieren so eine noch exaktere Abstrahlung.

Atelier OnWall

Die Modelle der Atelier OnWall möchten durch moderne Optik mit magnetischer Stoffbespannung, die mit dem Rahmen abschließt, begeistern. Die elegante Front, die seidenmatte Oberfläche und die schwarzen Membranen präsentieren sich ebenso minimalistisch wie modern. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht eine einfache vertikale oder horizontale Montage.

Dank der "Hidden Connection" verschwindet das Anschlussterminal nahezu unsichtbar im Gehäuse, so der Hersteller - ideal für die wandnahe, flache Installation. Für noch mehr Flexibilität sind die Atelier OnWall Modelle mit VESA-Halterungen (100 x 100 mm) kompatibel und können so geneigt oder geschwenkt werden.

Canton Atelier 11 in Schwarz mit Abdeckung (Bildquelle: Canton)

Atelier InWall

Die Atelier InWall-Modelle können besonders dezent installiert werden. Mithilfe des Montagesets im Lieferumfang werden die Lautsprecher direkt in die Wand eingelassen. Sichtbar ist dann nur die rahmenlose, magnetisch haftende Stoffbespannung. Diese fällt gegenüber der OnWall-Variante größer aus und sorgt so für eine saubere Optik, indem sie den Einbauausschnitt verdeckt. Auch die Modelle der Atelier InWall sind

VESA-kompatibel und verfügen über alle klanglichen Vorzüge der neuen Atelier-Serie, inklusive ATB- und AB-Systemen sowie der innovativen Hochtonlinse.

Flexibilität

Atelier InWall und Atelier OnWall können flexibel positioniert werden, sowohl vertikal als auch horizontal und sind für Stereowiedergabe oder Heimkino-Sound geeignet. Auch ohne Stoffabdeckung sehen die Atelier Lautsprecher sehr elegant aus und die Integration ist aufgrund der vielseitigen Montage- und Installationslösungen praktisch in jedes Wohnambiente möglich.

Technische Highlights aus der Pressemitteilung

ATB-Mittel-Tieftonsystem

AB-Hochtonsystem mit integrierter Linse

Flache Gehäusekonstruktion: Einbautiefe < 10 cm

VESA-kompatibel (100 x 100 mm)

Magnetische, rahmenlose Stoffbespannungen

Integrierte Wandhalterung (OnWall)

Einbau-Montageset im Lieferumfang (InWall)

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle der neuen Atelier-Serie – Atelier OnWall und Atelier InWall – sind ab sofort im Fachhandel und im Canton Onlineshop erhältlich. Preise zwischen 499 – 899 Euro.

Weitere Informationen hier:

