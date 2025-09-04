News

IFA: Samsung erweitert Vision AI zum Vision AI Companion für hohen Bedienkomfort

Bildquelle: Samsung

Samsung erweitert Vision AI zum Vision AI Companion, um die Smart TVs und Monitore zu intelligenten Alltagsbegleitern zu machen. Es ist, laut Samsung, die nächste Entwicklungsstufe AI-basierter Displays bei Samsung und soll ein besonders komfortables, intuitives Nutzungserlebnis ermöglichen.

„Bei Samsung investieren wir in Technologien, die das Home Entertainment noch persönlicher, intuitiver und zukunftsorientierter machen“, sagte Kevin Lee, Global Head of Products and Platform Experiences. „Mit dem Vision AI Companion denken wir neu, was unsere Fernseher leisten können – über die Bild- und Tonqualität hinaus. Samsung bietet damit Geräte, die die Nutzer*innen verstehen, mit ihnen interagieren und sich konstant weiterentwickeln können.“

Der Vision AI Companion soll sich durch eine auffallend natürliche Interaktion auszeichnen. Angetrieben von einer generativen AI kann er Zusammenhänge erfassen und Folgefragen verstehen. So soll man echte Gespräche führen können - ohne feste Sprachbefehle, Menüs oder Tastatureingaben. Er bietet Informationen aus Bereichen wie Filme, Serien, Kunst, Essen, Sport und Reisen in Gesprächsform an.

Gestartet wird per Knopfdruck auf die AI-Taste der Fernbedienung und erhält über mehrere AI-Agenten hinweg intelligente und visuell aufbereitete Antworten auf Fragen. Zum Beispiel den Namen eines Schauspielers, Infos zu einer Naturdoku oder Contentvorschläge entsprechend der persönlichen Präferenzen.

Der Vision AI Companion bündelt die wichtigsten AI-Innovationen in einem zentralen Hub und soll den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen und Apps überflüssig machen:

Live Translate: Echtzeit-Übersetzungen von geschlossenen Bildunterschriften im Live-TV

Generative Wallpaper: Dynamische visuelle Hintergründe nach den persönlichen Vorlieben

Active Voice Amplifier Pro und AI Upscaling Pro: Automatische Bild- und Sound-Optimierung entsprechend dem Inhalt und der Umgebung

AI Gaming Mode: Optimierung von Bild und Sound für reaktionsschnelles, immersives Gameplay

Microsoft Copilot und Perplexity: Erweiterung der Vision AI Companion Funktionen für Produktivität und Effizienz

Samsung bietet sieben Jahre lang kostenlose Software-Upgrades für Tizen-OS und stellt sicher, dass unterstützte Modelle über die neuesten Updates und AI-Funktionen sowie aktuelle Sicherheitsupdates von Samsung Knox verfügen.

