Disney: Neuer "Tron: Ares"-Trailer online

Disney hat einen neuen Trailer für "Tron: Ares" veröffentlicht:

Der dritte Film der "Tron"-Reihe mit einem Soundtrack von "Nine Inch Nails" soll ab dem 09.10.2025 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Die Fortsetzung von "Tron: Legacy" (2010) dreht sich um ein hochentwickeltes Programm namens Ares (Jared Leto), das von der digitalen Welt auf eine Mission in die reale Welt geschickt wird. Regie führte Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Salazars Rache).

Bereits am 03.10.2025 werden "Tron" und "Tron: Legacy" erstmals auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

