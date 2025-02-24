News

"Die Hure" & "Pulse" erscheinen als günstigere Blu-ray Disc

CMV Laservision veröffentlicht "Die Hure" und "Pulse" als günstigere Blu-ray Discs. Beide Filme wurden bereits als Mediabook veröffentlicht und erscheinen am 17.04.2025 noch einmal als einfache Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung.

