News
"Die Hure" & "Pulse" erscheinen als günstigere Blu-ray Disc
24.02.2025 (Karsten Serck)
CMV Laservision veröffentlicht "Die Hure" und "Pulse" als günstigere Blu-ray Discs. Beide Filme wurden bereits als Mediabook veröffentlicht und erscheinen am 17.04.2025 noch einmal als einfache Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung.
