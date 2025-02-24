Horror-Thriller "Creep" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
Die Busch Media Group veröffentlicht "Creep" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Franka Potente und Sean Harris aus dem Jahr 2004 erscheint am 22.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive Bonus-Blu-ray mit zwei verschiedenen Cover-Varianten sowie als einfache Blu-ray Disc.
Update: "Creep" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Creep - Mediabook A [Blu-ray] bei Amazon.de
- Creep - Mediabook B [Blu-ray] bei Amazon.de
- Creep [Blu-ray] bei Amazon.de
- Creep - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
- Creep - Mediabook B [Blu-ray] bei jpc.de
- Creep [Blu-ray] bei jpc.de
Creep [Blu-ray]
Bildformat: 2,35:1
Ton: Deutsch DTS-HD 5.1, Englisch DTS-HD 5.1
Untertitel: Deutsch
Bonusmaterial:
-16-seitiges Booklet, abnehmbares Deckblatt
- Making-of, Dokus über Ausstattung und Make-Up-Effekte, Festival-Präsentation auf dem Fright Fest, Storyboards zu alternativem Anfang und Ende des Films, entfernte Szene
- Auf Bonus-Blu-ray: 2024 Interview mit Regisseur Christopher Smith, 2024 Interview mit Produzentin Julie Baines und viele weitere Extras
