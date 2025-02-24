News

Horror-Thriller "Creep" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

24.02.2025 (Karsten Serck)

Die Busch Media Group veröffentlicht "Creep" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Franka Potente und Sean Harris aus dem Jahr 2004 erscheint am 22.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive Bonus-Blu-ray mit zwei verschiedenen Cover-Varianten sowie als einfache Blu-ray Disc.

Update: "Creep" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Creep [Blu-ray]

Bildformat: 2,35:1

Ton: Deutsch DTS-HD 5.1, Englisch DTS-HD 5.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

-16-seitiges Booklet, abnehmbares Deckblatt
- Making-of, Dokus über Ausstattung und Make-Up-Effekte, Festival-Präsentation auf dem Fright Fest, Storyboards zu alternativem Anfang und Ende des Films, entfernte Szene
- Auf Bonus-Blu-ray: 2024 Interview mit Regisseur Christopher Smith, 2024 Interview mit Produzentin Julie Baines und viele weitere Extras

