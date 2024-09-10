News

"Die Drei Musketiere - D'Artagnan & Milady" erscheinen auf Blu-ray Disc

10.09.2024 (Karsten Serck)

Constantin Film veröffentlicht "Die Drei Musketiere - D'Artagnan" und "Die Drei Musketiere - Milady" im November im Doppelpack auf Blu-ray Disc. Beide Teile der neuen "Drei Musketiere"-Verfilmung von Martin Bourboulon sollen ab dem 07.11.2024 auf Blu-ray Disc & DVD erhältlich sein.

Die Blu-ray Discs werden mit deutschem und französischem DTS HD MA 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Trailer geplant.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Weitere News
