Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

"Wonder Woman 1984" ist das Highlight der Woche und erscheint in zahlreichen Versionen auf Blu-ray Disc, Ultra HD Blu-ray sowie sogar Blu-ray 3D. Darüber hinaus erscheinen vornehmlich wieder einige ältere Filme auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray wie z.B. Super 8 oder Killer's Bodyguard. Und zumindest als UK-Import steht auch ein neues Ultra HD Blu-ray-Steelbook des Klassikers The Goonies zur Auswahl - wenn auch voraussichtlich wieder ohne deutschen Ton.

