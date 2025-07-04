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Thriller "Die Akte Maldoror" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Die Akte Maldoror" (Maldoror) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der französische Thriller von Fabrice du Walz über die Jagd eines Polizisten auf einen Sexualstraftäter erscheint am 21.08.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton fürs Heimkino.

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