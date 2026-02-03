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"Diabolisch" mit Sharon Stone erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

HanseSound veröffentlicht "Diabolisch" (Diabolique) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller mit Sharon Stone, Kathy Bates, Isabelle Adjani und Chazz Palminteri aus dem Jahr 1996 erscheint am 24.04.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein 24-seitiges Booklet sowie ein Hinter den Kulissen-Feature geplant.