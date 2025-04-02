News

"Dexter: Original Sin - Staffel 1" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

03.04.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Dexter: Original Sin" auf Blu-ray Disc. Die erste Staffel der Prequel-Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ über die Vorgeschichte des Serienmörders Dexter Morgan erscheint am 12.06.2025 auf drei Blu-ray Discs und wird auch als Steelbook-Edition angeboten.

bereits erhälltich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK