"Rain Man" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Rain Man" auf Ultra HD Blu-ray. Das bislang nur im Direktvertrieb verkaufte 4K-Mediabook des Barry Levinson-Dramas mit Dustin Hoffman und Tom Cruise wird ab dem 08.05.2025 auch im restlichen Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare und Making of-Featurettes geplant.
Rain Man (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,85:1
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
Audiokommentar von Regisseur Barry Levinson, Audiokommentar von Drehbuchautor Barry Morrow, Audiokommentar von Drehbuchautor Ronald Bass,
Die Entstehung von "Rain Man", Autismus verstehen, Originalfeaturette, Entfallene Szene, Originalkinotrailer
