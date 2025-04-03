News

"Rain Man" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Rain Man" auf Ultra HD Blu-ray. Das bislang nur im Direktvertrieb verkaufte 4K-Mediabook des Barry Levinson-Dramas mit Dustin Hoffman und Tom Cruise wird ab dem 08.05.2025 auch im restlichen Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare und Making of-Featurettes geplant.

Rain Man (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,85:1

Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

Audiokommentar von Regisseur Barry Levinson, Audiokommentar von Drehbuchautor Barry Morrow, Audiokommentar von Drehbuchautor Ronald Bass,

Die Entstehung von "Rain Man", Autismus verstehen, Originalfeaturette, Entfallene Szene, Originalkinotrailer

