Deutsche Telekom ab sofort mit kostenlosem MagentaTV-Angebot

Die Deutsche Telekom bietet seit dem 24. April ausgewählte Inhalte von MagentaTV kostenlos an. Direkt zum Start werden u.a. die Auftaktfolge der Finalstaffel von „The Handmaid`s Tale“ sowie die ersten vier Episoden von „Suits LA“ kostenlos präsentiert. Außerdem sind zwei neue Folgen des Talk-Formats „Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner und den Gästen Markus Lanz und Alexander Zverev dabei.

Weitere frei zugängliche MagentaTV Originals sind „Herbert (un)verbesserlich“ oder die aktuellen Episoden von „Herr Raue reist!“ und „Tim Raue isst!“. Im Sport-Bereich werden im April zudem alle deutschen Eishockey-Länderspiele live und kostenfrei präsentiert. Außerdem werden auch die Musik-Festivals „Wacken“ und „Hurricane“ als Live-Stream übertragen.

Das kostenlose Angebot ist ohne Registrierung und Login direkt auf MagentaTV nutzbar. Das klassische TV-Angebot von MagentaTV mit Öffentlich-Rechtlichen und privaten Sendern steht aber weiterhin nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung.

Neben den Live-Inhalten soll in Kürze auch eine kostenlose Probewoche zur Nutzung des gesamten Angebots von MagentaTV starten.

