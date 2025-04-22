"Die Fantastischen Vier: Long Player On Tour" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
"Die Fantastischen Vier" veröffentlichen "Long Player on Tour (Live in Stuttgart 2024)" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die Live-Aufnahme erscheint als Blu-ray Disc-Set mit 2 CDs sowie als 3 LP-Set. Auf der Blu-ray Disc wird das Konzert mit DTS HD MA-Mehrkanalton präsentiert.
Der Verkaufsstart ist für den 02.05.2025 geplant.
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [LP] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [LP] bei jpc.de
Tracklisting:
1 Long Player
2 Neues Land
3 Die Da!?!
4 Weekendfeeling
5 Heute
6 44 Tausend
7 Danke
8 Aller Anfang ist Yeah
9 Hitisn
10 Bestandsaufnahme
11 Populär
12 Dann mach doch ma
13 Du mich auch
14 Endzeitstimmung
15 Win Win Win
16 Picknicker
17 Le Smou
18 25
19 Troy
20 Mehr Nehmen
21 Was Man Will
22 Tag Am Meer
23 Endstation Erde
24 Inferno
25 Wie Weit
26 Sie Ist Weg
27 Projekt Y
28 MFG
29 Ernten was wir säen
30 Aufhören
31 Einfach sein
32 Smudo in Zukunft
33 Zusammen
bereits erhältlich:
- Die Fantastischen Vier: Long Player [CD] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player [LP] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player - handsignierte Picture Disc [LP] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player [CD] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Long Player [LP] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Die Liechtenstein Tapes [CD] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Die Liechtenstein Tapes [LP] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Die Liechtenstein Tapes - Limited Edition [LP] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Die Liechtenstein Tapes [CD] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Die Liechtenstein Tapes [LP] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [CD] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [LP] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [Blu-ray] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [CD] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: MTV Unplugged II - Jubiläums-Edition [LP] bei jpc.de
- Die Fantastischen Vier: Für Immer 30 Jahre Live [Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Für Immer 30 Jahre Live [CD] bei Amazon.de
- Die Fantastischen Vier: Für Immer 30 Jahre Live [LP] bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.