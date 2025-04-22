News

"Die Fantastischen Vier: Long Player On Tour" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

"Die Fantastischen Vier" veröffentlichen "Long Player on Tour (Live in Stuttgart 2024)" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die Live-Aufnahme erscheint als Blu-ray Disc-Set mit 2 CDs sowie als 3 LP-Set. Auf der Blu-ray Disc wird das Konzert mit DTS HD MA-Mehrkanalton präsentiert.

Der Verkaufsstart ist für den 02.05.2025 geplant.

Tracklisting:

1 Long Player

2 Neues Land

3 Die Da!?!

4 Weekendfeeling

5 Heute

6 44 Tausend

7 Danke

8 Aller Anfang ist Yeah

9 Hitisn

10 Bestandsaufnahme

11 Populär

12 Dann mach doch ma

13 Du mich auch

14 Endzeitstimmung

15 Win Win Win

16 Picknicker

17 Le Smou

18 25

19 Troy

20 Mehr Nehmen

21 Was Man Will

22 Tag Am Meer

23 Endstation Erde

24 Inferno

25 Wie Weit

26 Sie Ist Weg

27 Projekt Y

28 MFG

29 Ernten was wir säen

30 Aufhören

31 Einfach sein

32 Smudo in Zukunft

33 Zusammen

