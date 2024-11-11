News

"Der weisse Büffel" mit neuem HD-Master auf Blu-ray Disc

Wicked Vision veröffentlicht "Der weisse Büffel" (The White Buffalo) auf Blu-ray Disc. Der Western-Klassiker mit Charles Bronson aus dem Jahr 1977 wird ab dem 27.12.2024 mit neuer 2K-Abtastung vom 35 mm-Interpositiv sowie deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook erhältlich sein. Als Bonus-Material sind zwei Audio-Kommentare, Interviews und die Super 8-Fassung dabei. Das Mediabook wird mit mehreren verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Am 06.03.2025 erscheint außerdem der Charles Bronson-Thriller "Das Gesetz ist der Tod - Messenger of Death" auf Blu-ray Disc.

