Amazon Prime Video zeigt neue "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Serie

Sony Pictures Television produziert für Amazon Prime Video eine neue "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Serie.

Die Serie soll eine moderne Version des 1997 erschienenen Slasher-Films "I Know What You Did Last Summer" werden: In einer Stadt voller Geheimnisse wird eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt – genau ein Jahr nachdem sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten.

Der Film und die Serie basieren auf dem "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973.

Die Serie soll in über 240 Ländern und Territorien weltweit bei Amazon Prime Video gezeigt werden. Ein Starttermin wurde noch nicht genannt.

