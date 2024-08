News

"Der Löwe im Winter" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Der Löwe im Winter" (The Lion in Winter) auf Ultra HD Blu-ray. Das Historien-Drama mit Peter O'Toole, Anthony Hopkins und Katharine Hepburn aus dem Jahr 1968 erscheint am 21.11.2024 auf Ultra HD Blu-ray.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar mit Regisseur Anthony Harvey und ein Interview mit Anthony Hopkins geplant.

Ebenfalls im November erscheint von StudioCanal "African Queen" auf Ultra HD Blu-ray.

