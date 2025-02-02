News
"Der Hund von Baskerville" erscheint als günstigere Blu-ray Disc
03.02.2025 (Karsten Serck)
NSM veröffentlicht "Der Hund von Baskerville" (The Hound of the Baskervilles) auf Blu-ray Disc. Der bereits als Blu-ray/DVD-Mediabook veröffentlichte Horror-Thriller mit Christopher Lee aus dem Jahr 1959 erscheint am 27.02.2025 mit DTS HD 2.0-Ton als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und ein "Actor's Notebook"-Special geplant.
