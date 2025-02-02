News

Sky veröffentlicht Sky Stream-Upgrade für die Sky Q IPTV Box

Sky veröffentlicht ein Update für die Sky Q IPTV Box und stattet diese mit der Sky Stream-Software aus. Das Upgrade wird Sky-Kunden mit Sky Q IPTV Box nach und nach in der Nacht aufgespielt. Die Kunden sollen darüber im Vorfeld per Brief oder E-Mail informiert werden. Die meisten Einstellungen werden bei dem Update übernommen. Für die erste Anmeldung nach dem Upgrade ist die Eingabe der Jugendschutz PIN erforderlich.

Während die Sky Q-Software auf den Streaming-Boxen durch Sky Stream ersetzt wird, steht die Sky Q App weiterhin zur Verfügung, um Sky-Inhalte auf einem weiteren TV zu nutzen.

