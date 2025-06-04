"Constantine", "Inception" und "Amadeus" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Sonderedition (Update)

04.06.2025 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht "Constantine" und "Amadeus" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme erscheinen am 27.02.2025 als limitierte "Ultimate Collector's Edition" mit verschiedenen Fan-Beigaben auf Ultra HD Blu-ray. Für den 30.06.2025 ist auch eine "Ultimate Collector's Edition" von Christopher Nolans "Inception" geplant.

Update: "Amadeus" erscheint am 14.08.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:

