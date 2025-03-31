"Sting 3.0 Live" erscheint auf CD & Vinyl LP
Universal Music veröffentlicht "Sting 3.0 Live" auf CD und LP. Das Live-Album enthält eine Auswahl von 9 Live-Hits aus der Sting 3.0-Welttournee inklusive Police-Klassikern wie "Message in a Bottle", "Roxanne" und "Every Breath You Take" sowie das bislang noch nicht als Live-Version veröffentlichte "Be Still My Beating Heart". Der Verkaufsstart ist für den 25.04.2025 geplant.
Tracklisting
1 Message in a Bottle
2 Englishman in New York
3 Fields of Gold
4 Seven Days
5 All This Time
6 Driven to Tears
7 Synchronicity II
8 Every Breath You Take
9 Roxanne / Be Still My Beating Heart
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.