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JBL stellt Xtreme 5, Go 5 und EasySing Karaoke-Mikrofone mit KI vor

Bildquelle: JBL

JBL präsentiert mit dem JBL Xtreme 5 und dem JBL Go 5 zwei überarbeitete Bluetooth-Lautsprecher der populären Serien. Zusätzlich erweitert der Hersteller das Portfolio um die JBL EasySing Mics mit KI-Unterstützung.

Der JBL Xtreme 5 soll gegenüber dem Vorgänger tiefere Bässe und eine höhere Lautstärke bieten. Eine neue akustische Konstruktion mit zwei Hochtönern, integriertem Subwoofer und erhöhter Ausgangsleistung bildet die Basis für den kraftvollen Klang. Unterstützt wird dies durch „AI Sound Boost“, eine KI-basierte Technologie zur Analyse des Audiosignals, die Verzerrungen bei hohen Lautstärken reduzieren soll. Zudem passt ein Smart-EQ-Modus die Klangabstimmung automatisch an Musik oder Sprachinhalte an.

Auch der kompakte JBL Go 5 wurde überarbeitet und bietet laut Hersteller einen höheren Pegel als die Vorgängergeneration. Neu ist zudem die AirTouch-Technologie, mit der sich zwei Go 5-Lautsprecher durch kurzes Zusammenhalten automatisch zu einem Stereo-Paar verbinden lassen.

Mit den EasySing-Mikrofonen erweitert JBL außerdem sein Party-Ökosystem um Karaoke-Funktionen für PartyBox-Lautsprecher. Die Mikrofone verfügen über eine KI-basierte Vocal-Removal-Funktion, mit der sich Gesangsspuren aus Songs in Echtzeit reduzieren lassen. Zusätzlich stehen Gesangseffekte und ein Voice-Boost-Modus zur Verfügung.

Der JBL Xtreme 5 und der JBL Go 5 sind ab dem 15. April 2026 erhältlich, die EasySing-Mikrofone sind bereits ab März verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 349,99 Euro für den Xtreme 5, 49,99 Euro für den Go 5 und 159,99 Euro pro Paar für die EasySing-Mikrofone.

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