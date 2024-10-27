News
"Hexen Hexen" erscheint auf Blu-ray Disc
27.10.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Hexen Hexen" (The Witches) auf Blu-ray Disc. Das Fantasy-Abenteuer von Nicolas Roeg mit Anjelica Huston aus dem Jahr 1990 wird ab dem 16.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook erhältlich sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Featurette mit Jim Henson und Trailer geplant.
