Neue "Vegas"-Sofas mit Sound-System und "Zero Gravity" von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Sofa-Serie Vegas. Die Polstermöbel bieten eine Kombination aus Design-Komfort im Chesterfield-Look und High-Tech: Die Mittelkonsole der Vegas-Kino-Serie bietet neben den klassischen Getränkehaltern auch einen eingebauten Subwoofer sowie Lautsprecher unter den Sitzen, die über eine Bluetooth-Verbindung zum TV oder Mobilgerät für die Musik- und Soundwiedergabe genutzt werden kann.

Die Lautstärke und Einstellungen für den Bass werden direkt am Sofa an der Sound-Kontrollleiste der Mittelkonsole gesteuert. Der 4D-Effekt sorgt dafür, dass die Schallwellen an der Polsteroberfläche als leichte Vibration spürbar werden. Zu den weiteren Features der Vegas-Kinocouch gehören eine Wireless-Charging-Station, USB und USB-C-Ports zum Laden von Akkugeräten und ein integriertes Fach für Snacks.

Die elektrische Relax-Funktion zur Steuerung der Sitzposition wurden bei der Sofa-Serie Vegas noch weiter optimiert: Die Sitze lassen sich noch weiter nach vorne verstellen als bei allen bisherigen Sofanella-Sofas. Mit der "Zero Gravity"-Einstellung kann der Sitzende schon fast horizontal liegen.

Die Vegas-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Das Kinosofa ist im Sofanella-Showroom in Alling bei München ausgestellt und kann dort probegesessen werden.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

