Dan Clark Audio stellt neuen NOIRE X Kopfhörer vor

Bildquelle: DCA

Der Nachfolger des "Noire" zeichnet sich durch ein neues, selbstjustierendes Kopfband, eine brandneue Treibertechnologie und ein komplettes AMTS-Tuning-System aus. Der NOIRE X ist die Weiterentwicklung des AEON 2 NOIRE, bei dem das Acoustic Metamaterial Tuning System von DCA (Dan Clark Audio) mit einem verbesserten Treiber kombiniert wurde. Eine elegante Schwarz-auf-Schwarz-Ästhetik, verbesserte Ohrpolster, der selbstjustierende Kopfbügel und die mit Gorilla Glas 3 verkleideten Ohrmuscheln zeichnen den neuen Kopfhörer ebenfalls aus.

Der optimierte AEON-Audiotreiber ist deutlich steifer als der Vorgänger, zeigt weniger Verzerrungen und insbesondere mit der neuen V-Planar-Randaufhängung wird ein sehr glatter, gleichmäßiger Frequenzgang erreicht. Die Detaillierung sei vergleichbar mit den Spitzenkopfhörern von DCA. Bisher gab es das AMTS-Tuningsystem auch nur in den Modellen Stealth, Expanse, E3 und Corina. AMTS formt den Frequenzgang des Systems und eliminiert stehende Wellen im Hochtonbereich, was zu besonders ausgewogenen und transparenten Höhen ohne ermüdende Artefakte führt.

Der selbstspannende Kopfbügel und die verbesserten Ohrpolster sollen für einen hohen Tragekomfort sorgen. Zum Basispreis gibt es zahlreiche Kabeloptionen, darunter Kombi-Stecker mit 1/4" und 3,5mm, 4-polige XLR-Stecker und 4,4mm. Außerdem ist ein Upgrade auf DCAs Ultra-Premium-Vivo-Kabel in verschiedenen Längen mit verschiedenen Anschlussoptionen möglich. Akustisch will der neue NOIRE X in allen Genres überzeugen. Eine weitläufige Klangbühne, druckvoller Bass, seidige Mitten und lebendige, sanfte Höhen mit hohem Detailreichtum stellt der Hersteller in Aussicht.

Der Noire X ist ab sofort zur UVP von 1.099 Euro verfügbar.

