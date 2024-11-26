News
4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten von Plaion/StudioCanal im Februar (Update)
26.11.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures kündigt mehrere Ultra HD Blu-ray-Neuheiten für den Februar inklusive StudioCanal-Titeln an. Neben Kino-Neuheiten wie "Spiders - Ihr Biss ist der Tod" werden auch mehrere ältere Filme erstmals auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.
Update: Die meisten Ultra HD Blu-rays sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
13.02.2025
- Paddington [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Paddington [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Paddington [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Mr. Monks letzter Fall [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mr. Monks letzter Fall [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mr. Monks letzter Fall [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
27.02.2025
- Azrael - Angel of Death Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Azrael - Angel of Death Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Azrael - Angel of Death Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Andy Warhol's Frankenstein Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
27.03.2025
