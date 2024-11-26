News

4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten von Plaion/StudioCanal im Februar (Update)

26.11.2024 (Karsten Serck)

Plaion Pictures kündigt mehrere Ultra HD Blu-ray-Neuheiten für den Februar inklusive StudioCanal-Titeln an. Neben Kino-Neuheiten wie "Spiders - Ihr Biss ist der Tod" werden auch mehrere ältere Filme erstmals auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Update: Die meisten Ultra HD Blu-rays sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

13.02.2025

27.02.2025

27.03.2025

