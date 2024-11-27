News

"George A. Romero's Resident Evil - A Documentary" erscheint auf Blu-ray Disc

27.11.2024 (Karsten Serck)

Dolphin Medien & Plaion Pictures veröffentlichen "George A. Romero's Resident Evil - A Documentary" auf Blu-ray Disc. Die rund 111 Minuten lange Dokumentation aus dem Jahr 2024 erzählt die Hintergrundgeschichte des geplanten "Resident Evil"-Kinofilms, mit dem George A. Romero 1998 beauftragt wurde, der aber niemals zustande kam. Der Verkaufsstart ist für den 27.02.2025 geplant.

