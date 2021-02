News

Dali Kopfhörer IO-4 & IO-6 in neuen Farben erhältlich

Bildquelle: Dali

Die Dali-Kopfhörer IO-6 (Test) und IO-4 sind in neuen Farben erhältlich. Die Modelle sind weitgehend baugleich, bieten kabellose Bluetooth-Audioübertragung und lange Akkulaufzeit, der IO-6 ist zusätzlich mit aktiver Geräuschunterdrückung ausgestattet. Beide Komponenten waren bisher in den Farbausführungen Iron Black (schwarz) und Caramel White (hellbraun-weiß) verfügbar. Neu hinzu kommen die Varianten Army Green (olivgrün) und Chalk White (weiß). Der gemusterte Bespannstoff im Inneren der Hörmuscheln setzt in kontrastierend leuchtem Rot einen extravaganten Akzent.

Die neuen Farbvarianten sind im autorisierten Fachhandel erhältlich, die UVP von 299 Euro für den IO-4 und 399 Euro für den IO-6 bleiben unverändert.

