DAB+: Senderausbau für bundesweites Digitalradio 2024 abgeschlossen

Media Broadcast hat das Sendernetz für den ersten DAB+ Digitalradio-Bundesmux um in diesem Jahr um fünf weitere Standorte erweitert. Mit der Aufschaltung der Sender Bad Tölz, Inntal (Ebbs), Hohe Wurzel, Schleswig und Wilhelmshaven enthält das Sendernetz nun bundesweit insgesamt 170 Standorte und versorgt mehr als 91 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Für das kommende Jahr ist der Ausbau mit weiteren Standorten geplant. Die genauen Standorte und Termine zur Inbetriebnahme sollen nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht werden.

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

