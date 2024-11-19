DAB+: Senderausbau für bundesweites Digitalradio 2024 abgeschlossen
Media Broadcast hat das Sendernetz für den ersten DAB+ Digitalradio-Bundesmux um in diesem Jahr um fünf weitere Standorte erweitert. Mit der Aufschaltung der Sender Bad Tölz, Inntal (Ebbs), Hohe Wurzel, Schleswig und Wilhelmshaven enthält das Sendernetz nun bundesweit insgesamt 170 Standorte und versorgt mehr als 91 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Für das kommende Jahr ist der Ausbau mit weiteren Standorten geplant. Die genauen Standorte und Termine zur Inbetriebnahme sollen nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht werden.
Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Kultur
Deutschlandfunk Nova
Deutschlandfunk Dokumente und Debatten
Absolut relax
Energy Digital
ERF Plus
Klassik Radio
Radio Bob
Radio Horeb
Radio Schlagerparadies
Schwarzwaldradio
sunshine live
