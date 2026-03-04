News

"Contract Killer" mit Jet Li erscheint uncut auf Blu-ray Disc

TG Action veröffentlicht "Contract Killer" (Sat sau ji wong) auf Blu-ray Disc. Der Hong Kong Action-Thriller mit Jet Li aus dem Jahr 1998 erscheint am 26.06.2026 mit Dolby Digital 2.0-Ton in Deutsch, Kantonesisch und Mandarin auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc enthält neben der US-Version die "Full Uncut" Hong Kong-Fassung mit 105 Minuten Laufzeit und ist ab 18 Jahren freigegeben.

