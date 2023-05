News

"Cream - The Farewell Concert" erscheint auf Blu-ray Disc & DVD

Die "Deutsche Austrophon" veröffentlicht "Cream - The Farewell Concert" auf Blu-ray Disc. Das Abschiedskonzert der "Supergroup" von Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker in der Royal Albert Hall aus dem Jahr 1968 wird am 02.06.2023 als Blu-ray Disc sowie als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD erscheinen. Präsentiert wird das Konzert im 4:3-Format mit Mono-Ton.

