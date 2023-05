News

"Avatar: The Way of Water" als Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Steelbooks & Blu-ray 3D vorbestellbar (Update)

James Camerons "Avatar: The Way of Water" wird von Disney und den 20th Century Studios voraussichtlich im Juli auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray 3D & DVD veröffentlicht. Der Heimkino-Verkaufsstart ist laut Amazon.de und jpc.de für den 06.07.2023 geplant.

Neben einer einfachen Blu-ray Disc und DVD in Standard-Verpackung erscheint "Avatar: The Way of Water" auch als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als Blu-ray 3D-Steelbook. Beide Steelbooks enthalten den Film zusätzlich auf Blu-ray Disc. Außerdem ist bei allen Blu-ray-Varianten noch eine weitere Blu-ray Disc mit Bonus-Material dabei. Laut Amazon sollen die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray 3D mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital Plus-Mehrkanalton ausgestattet sein.

Update: "Avatar: The Way of Water" ist inzwischen sowohl bei jpc.de als auch Amazon.de vorbestellbar:

Zur genauen Ausstattung der Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und DVD-Editionen von "Avatar: The Way of Water" liegen noch keine Informationen vor. Eine offizielle Ankündigung gibt es von Disney bislang noch nicht.

"Avatar: The Way of Water" ist bereits seit dem 4. April in 4K & HDR als Stream zum Kaufen u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes und ab dem 7. Juni auch bei Disney+ erhältlich.

